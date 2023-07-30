В Пакистане взорвалась бомба: погибли не менее 40 человек

Фото: Uncredited/Rescue 1122 Head Quarters/AP

о меньшей мере 40 человек погибли в Пакистане в результате взрыва бомбы. Еще не менее 150 участников политического мероприятия в провинции Хайбер-Пахтунхва получили ранения, сообщил в воскресенье врач больницы. Взрыв произошел во время мероприятия, организованного консервативной исламской партией Jamiat Ulema‑e Islam (JUI‑F), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Aussiedlerbote.de

Пакистанское телевидение показало разрушения: тела на земле, опрокинутые стулья и окровавленные жертвы, которых спасатели вытаскивают на поверхность. Сообщается, что вертолеты доставляют раненых в критическом состоянии в больницы столицы провинции Пешвара.

Причины взрыва неясны. Полиция опасается большого числа жертв.

"Мы не можем сказать, сколько человек погибло, но на земле лежит много тел", – заявил представитель полиции немецкому агентству печати. Группировка JUI‑F уже становилась объектом нападений в прошлом. На митинге присутствовали сотни людей.

Как сообщил пакистанский телеканал Geo, оператор телеканала получил тяжелое ранение в голову.

"Он был доставлен в больницу в соседнем городе в крайне критическом состоянии. Мы переживаем за него и его семью и молимся за его выздоровление", – сообщил телеканал Geo.

В последние годы в Пакистане неоднократно происходили серьёзные теракты. Одним из основных конфликтов является противостояние пакистанских талибов (ТТП) и центрального правительства в Исламабаде. Их организация отличается от организации талибов в Афганистане. Попытки достичь перемирия в последнее время не увенчались успехом. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) также совершила множество нападений на мирных жителей и военнослужащих.

Президент исламской группировки Маулана Фазалур Рехман возглавляет правящий альянс, состоящий из нескольких небольших партий. Он считается сторонником правления талибов в соседнем Афганистане. Следующие парламентские выборы в ядерной державе Пакистане должны состояться осенью 2023 года. В прошлом террористы совершали серьёзные нападения на политические мероприятия, приуроченные к выборам.