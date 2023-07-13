  • 13 Июля, 05:43
  • BAIGENEWS

Лента новостей

pixabay Сегодня, 05:00
201
Сегодня, 05:00
201
Фото: pixabay

В одном из районов Астаны нарушилась подача воды

В Астане в результате строительных работ одного из ЖК компания G-Park повредила кабели, питавшие насос водоснабжения ЖК "Будапешт". В результате этого подача воды в ЖК была приостановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"На встрече с жителями присутствует аким района и сотрудники районного аппарата, а также начальник участка компании G-park. В данное время ведется работа по поиску места повреждения. На месте работают специалисты Астана Су Арнасы, Астана-РЭК", - говорится в сообщении.

После обнаружения G-park обязуется сразу же приступить к ремонтным работам, чтобы наладить работу водоснабжения и дать воду в дома жителей. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:00
201
Поделитесь:
Наверх