В одном из районов Астаны нарушилась подача воды

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В Астане в результате строительных работ одного из ЖК компания G-Park повредила кабели, питавшие насос водоснабжения ЖК "Будапешт". В результате этого подача воды в ЖК была приостановлена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"На встрече с жителями присутствует аким района и сотрудники районного аппарата, а также начальник участка компании G-park. В данное время ведется работа по поиску места повреждения. На месте работают специалисты Астана Су Арнасы, Астана-РЭК", - говорится в сообщении.

После обнаружения G-park обязуется сразу же приступить к ремонтным работам, чтобы наладить работу водоснабжения и дать воду в дома жителей.