В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября

Фото: AP Photo/Marty Lederhandler

Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, в ходе которой родственники погибших зачитывают их имена, прошла в Нью-Йорке в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на ТАСС.

В торжественной церемонии приняла участие вице-президент США Камала Харрис. В прошлом году, на 20-летие трагедии, в Нью-Йорк прибыл президент США Джо Байден, но в этом году он принимает участие в мемориальных мероприятиях в Пентагоне.

В длинном перечне жертв прозвучали в том числе имена и фамилии, распространенные на территории бывшего СССР. По официальным данным, жертвами терактов стали трое граждан России. По неофициальным подсчетам, количество выходцев из стран бывшего СССР, погибших в башнях Всемирного торгового центра, могло составлять 70-80 человек.

В Нью-Йорке в годовщину трагедии приняты повышенные меры безопасности. Часть улиц на юге Манхэттена, где находится мемориальный комплекс, перекрыта. Полиция дежурит у выходов из метро.

Также в городе пройдет акция под названием Tribute in Light ("Дань памяти в свете"). В небо поднимутся две колонны света, символизирующие уничтоженные террористами башни-близнецы Всемирного торгового центра. Акция проводится с 2002 года. Для создания световых колонн, которые видно на расстоянии до 100 км, используются 44 прожектора.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.