В Нур-Султане презентовали книгу об Ахмете Байтурсынове

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилёва

В столице прошла международная научно-практическая конференция, посвящённая 150-летнему юбилею Ахмета Байтурсынова, передает BaigeNews.kz.

В Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилёва была презентована книга академика, ректора Ерлана Сыдыкова "Ахмет Байтурсынов – учитель нации". В конференции приняли участие министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали, министр культуры и спорта Даурен Абаев, ученые из Казахстана, России, США, Турции, Венгрии, Польши, Туркменистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и других стран.

Перед началом мероприятия его участники могли ознакомиться с редкими книгами, статьями об Ахмете Байтурсынове, выставленными в фойе университета.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Мероприятия, посвящённые Ахмету Байтурсынову, пройдут не только в Казахстане, но и в других странах. Об этом в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz сообщил генеральный директор научного центра "Тіл-Қазына" Ербол Тлешов.

"Конференция посвящена не только Ахмету Байтурсынову, но и в целом казахской науке. Ведь именно он заложил основы национальной науки, письменности. С сегодняшнего дня во всех регионах будут проводиться такие мероприятия. Кроме того, в Париже 4 октября под эгидой ЮНЕСКО состоится научное собрание. 4 ноября в Стамбуле пройдёт международная конференция, 25 ноября в Туркестане - Всемирный тюркологический конгресс".

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Среди гостей конференции был ученый-тюрколог из Венгрии Давид Шомфай.

"Ахмет Байтурсынов - один из основоположников казахской культуры, науки, письменности. Это важная и знаковая фигура в истории казахского народа. Я изучал его биографию, его деятельность. Я знаю, что он был одним из тех, кто добивался независимости Казахстана в составе "Алаш-Орды". У него была короткая, но трудная жизнь", — говорит ученый.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова

Презентуя на конференции свою книгу, Ерлан Сыдыков сообщил, что до конца года в стране будет издан 12-томный сборник трудов Ахмета Байтурсынова.

"В советское время Ахмет Байтурсынов открыто говорил о том, что у нас есть свой путь, своя культура. Он – духовный учитель нации", — сказал Ерлан Сыдыков на конференции.

Фото: пресс-служба ЕНУ им. Л. Н. Гумилёва

Также в стране будет учреждена государственная награда имени Ахмета Байтурсынова, сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

"Мы продолжим проводить мероприятия, посвященные юбилею Ахмета Байтурсынова. Реализуется ряд крупных проектов. Были изготовлены юбилейная марка, монета. Также до конца года будет изготовлен нагрудной знак в честь него, учредят и государственную награду имени Ахмета Байтурсынова. Избранные труды будут переведены на русский, английский и турецкий языки".

Фото: пресс-служба ЕНУ им Л. Н. Гумилёва

Помимо этого, номинацию в честь Ахмета Байтурсынова включат в в премию "Үркер".

"В этом году в рамках "Astana Media Week" организуем отдельную секцию, посвящённую памяти великого просветителя. Также планируем включить в национальную премию "Үркер" специальную номинацию в честь Ахмета Байтурсынова", — сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

Фото: пресс-служба ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

В этом году пройдет республиканский слёт библиотекарей, посвящённый творчеству Байтурсынова. Также будет снят художественный фильм о его жизни, сообщил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Фото: пресс-служба ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

Книга "Ахмет Байтурсынов – учитель нации" вышла в издательстве "Художественная литература". В конференции принял участие её директор Георгий Пряхин.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

"Автор книги нашёл современную форму подачи информации о личности Байтурсынова. Книга написана в форме ответов и вопросов. Это делает ее более живой и доступной для читателя. В книге, помимо биографических сведений, много размышлений автора. Я подчеркнул для себя выражение, что духовность синонимична человечности. Мне понравилось то, как автор пишет о дружбе и сотрудничестве между Ахметом Байтурсыновым и русскими интеллигентами. За этим подходом стоит будущее, некий национальный и политический оптимизм. Вместе с тем, книга представляется неким гимном интеллигента, который страдает от любых притеснений, который несет на себе главную тяжесть служения народу, учится у народа, вместе с тем учит и поднимает его", - сказал Георгий Пряхин.

Фото: пресс-служба ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва

В рамках конференции учёные также представили новые архивные источники об Ахмете Байтурсынове и деятелях партии "Алаш".