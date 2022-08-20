В Нур-Султане перекроют часть проспекта и улицы

Фото: акимат Нур-Султана

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана по согласованию с управлением административной полиции ДП города начало ремонт дорожного полотна по проспекту Кабанбай батыра. Также движение для автотранспортных средств полностью перекрыто на участке улицы Акмешит от улицы Достык до улицы Сыганак, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В субботу 20 августа по понедельник 22 августа включительно в связи с проведением дорожно-ремонтных работ будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Кабанбай батыра от улицы Сарайшык до улицы Динмухамед Конаева.

В столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили о начале среднего ремонта дорожного полотна по улице Акмешит, движениебудет перекрыто с 19 по 22 августа текущего года.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В управлении транспорта напомнили жителям и гостям столицы о необходимости заранее планировать маршруты передвижения на автомобилях, чтобы не создавать пробок на дорогах города.