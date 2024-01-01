В новогоднюю ночь и канун праздника казахстанским спасателям пришлось эвакуировать 518 человек

В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 163 выезда.

"Из них на пожары и случаи горения — 94, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы — 68. При этом пасено и эвакуировано 518 человек, 65 из которых — дети", — говорится в сообщении.

МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями

о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

Жителей сёл при ухудшении метеоусловий, спасатели просят воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.