В новогоднюю ночь и канун праздника казахстанским спасателям пришлось эвакуировать 518 человек
Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06Сегодня, 12:06
116Фото: МЧС РК
В новогоднюю ночь спасатели МЧС работали в усиленном режиме, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за прошедшие сутки 31 декабря силами МЧС Казахстана совершено 163 выезда.
"Из них на пожары и случаи горения — 94, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы — 68. При этом пасено и эвакуировано 518 человек, 65 из которых — дети", — говорится в сообщении.
МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями
о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Жителей сёл при ухудшении метеоусловий, спасатели просят воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
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