В ночь на 31 августа на небе можно будет наблюдать "Голубую Луну"

В ночь на 31 августе в небе можно увидеть второе полнолуние за месяц — это явление астрономы называют "Голубой Луной", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Московский планетарий.

Кроме того, лунный диск будет выглядеть максимально большим.

Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — произойдёт 31 августа 2023 года.

Термин "Голубая Луна" никак не связан с цветом спутника. Он происходит от английского выражения Once in a Blue Moon ("Однажды под голубой Луной").

"Голубую Луну" можно наблюдать примерно раз в каждые два с половиной года. В следующий раз она появится на небе в мае 2026 года.