В недобросовестной конкуренции обвиняет КТЖ сенатор

Депутат Сената Парламента Закиржан Кузиев выразил недовольство работой национального перевозчика АО "НК "КТЖ", отметив нарушения экспортных перевозок и создание неравных конкурентных условий, передаёт BaigeNews.kz.

По словам сенатора, руководству компании так и не удалось сделать железнодорожный холдинг высокоэффективным. За последние годы в сфере накопилось множество проблем, в числе которых неразвитая железнодорожная сеть по стране, износ основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава и низкий уровень сервиса.

"Парк вагонов "КТЖ" составляет 2 228 единиц, из них 776 вагонов – старше 28 лет. Средний износ пассажирских вагонов 53%, грузовых – 57%, а локомотивов – более 67%. Эти проблемы резко ухудшают привлекательность транзита через Казахстан, заставляет соседние страны искать альтернативные маршруты", — сказал Закиржан Кузиев.

Анализ видов деятельности перевозчика выявил, что компания "КТЖ" согласовала с Агентством по защите и развитию конкуренции только 81 из 424 видов, то есть всего 19%.

Также сенатор заявил о неэффективности компании в вопросах планирования управления движением на магистральной сети. Так, по его данным, с начала 2023 года простаивало свыше 400 составов, брошенных на путях.

"В целом в отрасли отмечается низкий уровень автоматизации, отсутствует либо в полной мере не функционирует планирование и контроль организации перевозок, планирование маневровых и грузовых работ на ж/д станциях", — добавил депутат Кузиев.

При этом, отметил он, основным источником дохода КТЖ являются именно грузовые перевозки, а это более 86%. Это сказалось на том, что казахстанская железная дорога стала неконкурентоспособной ни на внутреннем рынке республики, ни за её пределами.