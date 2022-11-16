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В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45
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В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев

В Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе женщин в Казахстане. Он сообщил, что за последние годы страна значительно продвинулась в этом вопросе, передает BaigeNews.kz

"Помимо культа знаний, еще одним важным признаком прогрессивной страны является статус женщины в обществе. Поэтому нам следует особое внимание уделять защите прав женщин. За последние годы мы значительно продвинулись в этом вопросе. Приняты комплексные меры для усиления ответственности за семейно-бытовое насилие и искоренение трудовой дискриминации. Улучшены условия для материнства и воспитания детей. Государство на системном уровне расширяет возможности для участия женщин в политике, государственном управлении, бизнесе", - сказал президент.

Он отметил, что, согласно глобальным рейтингам, по гендерному равенству Казахстан, наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами, стабильно входит в число ведущих азиатских стран.

"В нашей истории женщины всегда играли важную роль и занимали особое место в обществе. Дочери Великой степи были надежными хранительницами культурных традиций и духовно-нравственных ценностей нашего народа. Поэтому неуклонно продвигаясь по пути прогресса и созидания, мы не должны поддаваться чуждым нашему менталитету веяниям, ограничивая права женщин", - сообщил Токаев.

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#гендерная политика #Алматы #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
82
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