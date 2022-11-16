В нашей истории женщины всегда играли важную роль - Токаев

В Алматы Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе женщин в Казахстане. Он сообщил, что за последние годы страна значительно продвинулась в этом вопросе, передает BaigeNews.kz.

"Помимо культа знаний, еще одним важным признаком прогрессивной страны является статус женщины в обществе. Поэтому нам следует особое внимание уделять защите прав женщин. За последние годы мы значительно продвинулись в этом вопросе. Приняты комплексные меры для усиления ответственности за семейно-бытовое насилие и искоренение трудовой дискриминации. Улучшены условия для материнства и воспитания детей. Государство на системном уровне расширяет возможности для участия женщин в политике, государственном управлении, бизнесе", - сказал президент.

Он отметил, что, согласно глобальным рейтингам, по гендерному равенству Казахстан, наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами, стабильно входит в число ведущих азиатских стран.