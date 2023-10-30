В НАО “Правительство для граждан” сменилось руководство

Сегодня, 13:12

Сегодня, 13:12

Председателем правления государственной корпорации "Правительство для граждан" назначен Арман Кенжегалиев, передаёт BaigeNews.kz.

Арман Кенжегалиев Шоканович окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет.

Квалификация по специальности — экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.

Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.

В 2002- 2003 гг. работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" "АО Казпочта".

В 2003- 2012 гг. работал на различных должностях в структуре Министерства юстиции РК.

В 2012- 2017 гг. — главный эксперт, консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2017- 2018 гг. — заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.

В 2018- 2020 гг. — заместитель директора; директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

С августа 2020 года занимал должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.

С 26 мая 2021 года до нынешнего назначения- руководитель аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.