В МВД прокомментировали митинг в Астане

Фото: inbusiness.kz

Столичные полицейские пресекли незаконный митинг, который группа молодых людей организовала вечером 26 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", — сообщили в ведомстве.

В МВД также добавили, что на требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок.