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inbusiness.kz Сегодня, 08:39
251
Сегодня, 08:39
251
Фото: inbusiness.kz

В МВД прокомментировали митинг в Астане

Столичные полицейские пресекли незаконный митинг, который группа молодых людей организовала вечером 26 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"26 ноября в вечернее время в Астане в одном из ночных клубов было организовано культурно-массовое мероприятие для молодежи. Организатором выступал предприниматель, привлекший порядка 300 молодых людей. В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний, призвал их к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей. В результате провокации был грубо нарушен общественный порядок, создавались препятствия для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры", — сообщили в ведомстве.

В МВД также добавили, что на требования полиции прекратить незаконную акцию ее участники не реагировали. Подстрекаемые организатором, который использовал громкоговоритель, продолжали нарушать правопорядок. 

"Для обеспечения безопасности жителей города полиция была вынуждена принять меры по пресечению противоправных действий. При этом участники незаконного шествия оказали физическое сопротивление сотрудникам. В настоящее время виновные лица установлены, доставлены в полицию. Их действиям в установленном порядке будет дана правовая оценка", — заявили в МВД.

 

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#митинг #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:39
251
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