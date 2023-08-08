В МВД подтвердили, что известная фигуристка приняла гражданство Казахстана

Известная фигуристка Софья Самоделкина, ранее выстапавшая за РФ, приняла гражданство Казахстана. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр МВД Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно спортсменка Софья Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что у ее матери было гражданство Казахстана", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов о принятии гражданства спортменами.

В сентябре 2021 года Софья Самоделкина стала серебряным призером этапа юниорской серии гран-при. В прошлом сезоне она выиграла этап гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.