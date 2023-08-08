  • 8 Августа, 14:16
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В МВД подтвердили, что известная фигуристка приняла гражданство Казахстана

Сегодня, 13:18
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Фото: скриншот видео

Известная фигуристка Софья Самоделкина, ранее выстапавшая за РФ, приняла гражданство Казахстана. Об этом в кулуарах правительства сообщил министр МВД Марат Ахметжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно спортсменка Софья Самоделкина приняла гражданство в общем порядке, потому что у ее матери было гражданство Казахстана", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов о принятии гражданства спортменами. 

В сентябре 2021 года Софья Самоделкина стала серебряным призером этапа юниорской серии гран-при. В прошлом сезоне она выиграла этап гран-при России в Самаре и стала 11-й по итогам чемпионата России.

"Она получила гражданство, но ее в составе сборной нет. Как гражданин страны она имеет право участвовать на мероприятиях, соревнованиях, начать заниматься. Есть своя процедура отбора, но сейчас такого вопроса на повестке не стоит" - пояснил министр культуры и спорта Асхат Оралов. 

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