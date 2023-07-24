В Москве сообщили об очередном ударе беспилотников по городу

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Сегодня около семи часов утра по астанинскому времени в Москве зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", сообщает мэр Москвы Сергей Собянин.

Жители многих районов города сообщают о взрывах. В частности, БПЛА атаковали строящуюся высотку на улице Лихачёва. В здании повреждена облицовка двух верхних этажей.

В одном из зданий на Комсомольском проспекте в центре города тоже выбиты стёкла. Движение по Комсомольскому проспекту, так же как и на Лихачёва, перекрыто в обе стороны. На месте работают экстренные службы. Водителей просят выбирать пути объезда.

Как уточняет Telegram-канал 112, на Комсомольском проспекте разрушена кровля в двухэтажном здании. В доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвёртом этаже. Кроме того, остекление нарушено в соседнем доме.

По данным Минобороны России, украинские беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.