В Минздраве обратились к любителям посещать косметологов

На что нужно обратить внимание при посещении косметологических центров, рассказали в Минздраве РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что центры, оказывающие дерматокосметологические услуги различной сложности, пользуются в стране немалым спросом. Специалисты, предлагая свои услуги, не всегда информируют о наличии разрешительных документов.

"Помимо рекламы таких центров, в СМИ и соцсетях мы стали чаще видеть новости о том, как люди пострадали от рук несертифицированных косметологов и вместо "преображения" получили серьёзные увечья. За 2022 год в республике зарегистрировано 37 жалоб на некачественные косметологические услуги и пластические операции (мезотерапия лица, диспорт, ботокс, контурная пластика губ, смас-лифтинг, маммопластика, липосакция, блефаропластика, ринопластика, отопластика). За 2023 год зарегистрировано 68 обращений", - сообщили в Минздраве.

Чиновники отметили, что в таких центрах во время процедур осуществляются медицинские манипуляции. Следовательно, оказывается медицинская деятельность.

Согласно статье 17 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закону "О разрешениях и уведомлениях" медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию.

"Для проведения инъекционных косметологических услуг как мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия и других необходимо обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность по подвиду "Дерматовенерология (дерматокосметология)", а если проводятся пластические операции, то по подвиду "Пластическая хирургия". Специалисту, осуществляющему процедуры, необходимо иметь сертификат по специальности дерматовенерология (дерматокосметология), пластическая хирургия. Поэтому мы настоятельно рекомендуем перед походом в салон убедиться, что организация и специалист имеют лицензию и соответствующий сертификат на проведение выбранных вами процедур", - заявили в Минздраве.

На сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК опубликован список учреждений, получивших лицензию на медицинскую деятельность по дерматовенерологии и пластической хирургии.