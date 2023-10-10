В Минтруда озвучили условия выхода шахтёров на пенсию в 55 лет
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Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, при каком условии шахтёры смогут выйти на пенсию в 55 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Перечисление пенсионных взносов должны быть за 84 месяца – семь лет. Если вы хотите знать о количестве человек, которые будут претендовать на данную выплату, их порядка 46 тысяч. Но они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных пенсионных взносов в течение семи лет", - сказала Светлана Жакупова.
Она добавила, что до конца года этот вопрос должен быть решен.
"До конца года мы должны внести законопроект. На сегодняшний день Агентство финрегулирования совместно с компаниями по страхованию жизни проводят расчёты. С нашей стороны мы уже определили два условия, по которым шахтёры могут зайти в систему – это достижение возраста в 55 лет и наличие обязательных профессиональных пенсионных взносов в течение семи лет в ЕНПФ", - сказала она.
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