В Минтруда озвучили условия выхода шахтёров на пенсию в 55 лет

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова на брифинге в правительстве рассказала, при каком условии шахтёры смогут выйти на пенсию в 55 лет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Перечисление пенсионных взносов должны быть за 84 месяца – семь лет. Если вы хотите знать о количестве человек, которые будут претендовать на данную выплату, их порядка 46 тысяч. Но они должны соответствовать двум критериям – 55 лет и наличие обязательных пенсионных взносов в течение семи лет", - сказала Светлана Жакупова.

Она добавила, что до конца года этот вопрос должен быть решен.