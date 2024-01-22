В Минтранспорта РК назвали причину роста смертельных ДТП

Представители автовокзалов и транспортных компаний, таксопарков и агрегаторов такси обсудили вопросы повышения безопасности пассажиров на междугородних, межобластных и межрайонных направлениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Рост смертельных ДТП на трассах происходит одновременно с ростом объемов нелегальных перевозок, где не соблюдаются законы и правила. Поэтому необходимо навести порядок и систематизировать дела в отрасли, в том числе чтобы вокзальное хозяйство работало полноценно. В этом контексте хотим с вами провести обсуждения",- сказал глава Минтранспорта Марат Карабаев.

Отмечается, что автовокзалы работают на должном уровне всего в трёх областях Казахстана. Отрасль проигрывает конкуренцию с неофициальными перевозчиками и агрегаторами, которые не тратятся на оплату налогов, страхование пассажиров, медосвидетельствование водителей, предрейсовый техосмотр автобусов, содержание технической базы.

Легальные перевозчики тоже не выдерживают конкуренции с нелегалами из-за схожих причин. Теневые перевозчики не заботятся о выполнении условий казахстанского законодательства, о социальном обеспечении водителей, безопасности перевозок и прочем. В совокупности это дает им существенную экономию, которая выливается в преимущества в виде более низких цен за услуги перевозки.

Водители автобусов и такси отметили, что нелегальные перевозки дают широкие возможности для криминальной деятельности: под видом обычных посылок с водителями могут передаваться запрещенные предметы и вещества, а проезд без оформления проездного билета способствует незаметному передвижению лиц, преступивших закон, и усложняет их поиск.

Сотрудничающие с inDrive и Яндекс такси водители рассказали министру одна из компаний-агрегаторов материально стимулирует партнеров к переработке. В системе объявляются акции, по условиям которой водители могут получить хорошие бонусы за выполнение определенного количества заказов. Так, например, есть вознаграждения за 180 и 300 поездок в неделю. Чтобы выполнить условия в первом случае необходимо ежедневно трудиться примерно по 12-13 часов без учета перерыва, а во втором - по 21-22 часа. Из-за таких поощрений и высоких размеров комиссионных удержаний водители устраивают изнуряющие гонки за доходами, что в итоге приводит к росту ДТП.

По итогам обсуждений принят ряд предложений по повышению безопасности пассажирских перевозок и улучшению экономической ситуации на перевозочном рынке, которые в ближайшее время детально рассмотрят в отдельных подгруппах "автовокзалы", "автобусные перевозчики" и "таксопарки и водители".