В Минсельхозе разъяснили субсидирование ставок при кредитовании АПК

Фото: garden-shop.ru

В Министерстве сельского хозяйства ответили на самые часто задаваемые вопросы от фермеров, как будет проходить процесс субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании, лизинга на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, программа субсидирования ставок вознаграждения по кредиту и лизингу реализуется по двум основным направлениям:

субсидирование ранее принятых обязательств по договорам займов субъектов АПК, которые были включены в программу в прошлые годы, где выплата субсидий происходит согласно графикам погашения авансовым платежом на будущий период (например, в феврале средства субсидий направляются на погашение за март);

оплата субсидий по новым договорам займов, которые еще не вошли в программу субсидирования и могут быть включены после одобрения Управлением сельского хозяйства.

Таким образом, для оплаты субсидий в соответствии с требованиями правил фининститутами направляются соответствующие заявки в управления сельского хозяйства.

1 февраля запущен приём заявок на портале gosagro.kz, где в настоящее время в оперативном порядке продолжается работа по доработке функционала платформы с учётом замечаний фининститутов и других участников процесса (в том числе по представлению доступа в систему) прилагаются все усилия для предоставления пользователям удобного сервиса.

В Минсельхозе отметили, что даже с учётом технических неполадок на портале gosagro.kz, никто не отменял правила субсидирования, а значит возмещение части процентной ставки со стороны государства будет реализовано согласно регламенту и каждый фермер получит сумму обозначенную в договорах.

В случае наступления даты платежа по договору займа и отсутствия средств на специальном банковском счёте финансового института от управления сельского хозяйства, заёмщик оплачивает полную ставку вознаграждения за счёт собственных средств. Об этом финансовый институт уведомляет услугополучателя не менее чем за пять рабочих дней до наступления даты платежа.

Необходимо отметить, что учитывая действующий механизм авансового платежа оплата субсидий за январь текущего года производилась управлениями сельского хозяйства в декабре 2022 года.

Важно, что согласно правилам субсидирования сразу после поступления бюджетных средств на счета уполномоченного органа фермеру в полном объёме возмещается субсидируемая часть ставки вознаграждения и средства зачисляются фининституту, который в течение 10 рабочих дней перенаправляет их на расчётный счет заемщика (фермера).

Что касается процесса включения новых договоров займов в программу субсидирования, в данном случае фермер также не несёт дополнительных затрат или потерь субсидий, так как по действующим договорам займа, заключенным не ранее 4-х лет до включения в программу, начисление субсидий происходит с 1 января года подачи предложения. По договорам займа, заключенным в год подачи предложения, начисление происходит с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга.

Например, фермер по своему новому договору займа, заключенному, предположим, в 2022 году, может обратиться за получением субсидий в любом месяце текущего года. При этом, в случае одобрения, субсидии будут начисляться начиная с 1 января этого года.

По договорам займов, заключенным в том числе в январе и феврале 2023 года и поданных на субсидирование в текущем году, субсидирование будет осуществляться с момента выдачи кредита или передачи предмета лизинга вне зависимости от даты обращения фермера.