В Минпросвещения определили даты школьных экзаменов

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Министерство просвещения определилось со сроками завершения учебного года и датами проведения экзаменов для девятых и 11 классов. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно проекту документа, уроки в школах независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости будут проводиться до 31 мая 2023 года.

Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут со 2 июня по 13 июня 2023 года. Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов – с 5 июня по 19 июня 2023 года.

Для обучающихся 9 (10) классов:

Письменный экзамен по казахскому/русскому/уйгурскому/узбекскому/таджикскому языку (язык обучения) в форме эссе, для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла — письменная работа (статья, рассказ, эссе) — 2 июня 2023 года; Письменный экзамен (контрольная работа) по математике (алгебре) — 6 июня 2023 года; Письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/ уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен (работа с текстом, выполнение заданий по тексту) по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения — 9 июня 2023 года; Письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) — 13 июня 2023 года.

Для обучающихся 11 (12) классов: