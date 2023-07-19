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В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге
В Минобороны опровергли информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге, передаёт Baigenews.kz.
"Информация, распространяемая в соцсетях о заключении соглашения между министерством обороны РК и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется", - рассказали в пресс-служба оборонного ведомства.
В министерстве добавили, что компания Otokar - всего лишь один из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники.
"В настоящее время образец бронетехники данной компании наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники", - пояснилди в Минобороны.
Ранее появилась информация, что Казахстан намерен купить у турецкой компании 834 бронемашины ARMA.
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