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  • В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге
Anadolu Ajansı Сегодня, 09:30
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Сегодня, 09:30
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Фото: Anadolu Ajansı

В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге

В Минобороны опровергли информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге, передаёт Baigenews.kz.

"Информация, распространяемая в соцсетях о заключении соглашения между министерством обороны РК и турецкой компанией Otokar на приобретение бронетехники на сумму около 2 трлн тенге не соответствует действительности. На сегодняшний день никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется", - рассказали в пресс-служба оборонного ведомства.

В министерстве добавили, что компания Otokar - всего лишь один из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники.

"В настоящее время образец бронетехники данной компании наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники", - пояснилди в Минобороны. 

Ранее появилась информация, что Казахстан намерен купить у турецкой компании 834 бронемашины ARMA. 

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Сегодня, 09:30
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