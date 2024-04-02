В Минобороны опровергли слухи о казахстанских беспилотниках, атаковавших объекты в Татарстане

В Минобороны прокомментировали распространяемую в Telegram-каналах информацию о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Эта информация не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сказано в официальном сообщении.

СМИ сообщили о том, что минимум семь человек пострадали в результате атаки беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске 2 апреля.