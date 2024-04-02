В Минобороны опровергли слухи о казахстанских беспилотниках, атаковавших объекты в Татарстане
Сегодня, 20:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
165Фото: Минобороны РК
В Минобороны прокомментировали распространяемую в Telegram-каналах информацию о том, что беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Эта информация не соответствует действительности. Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - сказано в официальном сообщении.
СМИ сообщили о том, что минимум семь человек пострадали в результате атаки беспилотников по предприятиям в Елабуге и Нижнекамске 2 апреля.
Самое читаемое
- Канализационный коллапс в Астане: элитный ЖК топит сточными водами
- Убийство Салтанат Нукеновой: свидетель рассказал о новых подробностях
- 17-летний спортсмен погиб во время поединка в Актау
- "Все удали". Переписку Байжанова и Бишимбаева зачитали в суде
- В Павлодарской области предприниматель уклонялся от выплаты налогов на 99 млн тенге