В Миннауки снова заявили об изменениях в ЕНТ-2024
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Министерство науки и высшего образования РК отменило одно из нововведений в ЕНТ-2024. Об этом заявил глава ведомства Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил глава ведомства Саясат Нурбек, в начале учебного года были объявлены новшества ЕНТ-2024. Одним из них был проект по комбинациям профильных предметов.
"Поступающие на группы образовательных программ "B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии", "B055 – Математика и статистика", "B063 – Электротехника и автоматизация" должны были сдавать комбинацию "Математика-Информатика", - отметил министр.
Однако, по его словам, многие абитуриенты, выбравшие своей будущей профессией данные специальности просили оставить комбинацию профильных предметов "Математика-Физика", так как уже начали подготовку по ней.
"Таким образом, мы учли ваши пожелания и решили не вносить данные изменения. Вы можете продолжить свою подготовку к ЕНТ по предметам "Математика-Физика", - добавил он.
Также он отметил, что в начале учебного года на сайте Национального центра тестирования были опубликованы список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам "История Казахстана" и "Всемирная история"; список терминов по "Информатике"; список литературных произведений по "Казахской литературе" и "Русской литературе".
"Сегодня были запущенные пробные онлайн-тестирования. Кроме того, скоро стартуют бесплатные онлайн-уроки. Уверен, что эти меры позволят вам улучшить свою подготовку к ЕНТ", - заключил Нурбек.
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