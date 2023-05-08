В Мининформации отреагировали на просьбы журналиста Ербола Мандибека оказать ему защиту

Фото: facebook.com/mandibek

Казахстанский журналист Ербол Мандибек обратился к президенту Казахстана с просьбой помочь ему. Он заявил, что получил угрозы от неизвестных людей, передаёт BaigeNews.kz.

Во время прямого эфира на своей странице в Facebook Ербол Мандибек сообщил, что находится в опасности и просит Главу государства оказать ему помощь. Журналист не назвал имен людей, которые ему угрожали.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства информации и общественного развития РК Нурбек Амиша сообщил, что в ведомстве изучают детали и причины обращения журналиста.