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  • В Мининформации отреагировали на просьбы журналиста Ербола Мандибека оказать ему защиту
facebook.com/mandibek Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31
102
Фото: facebook.com/mandibek

В Мининформации отреагировали на просьбы журналиста Ербола Мандибека оказать ему защиту

Казахстанский журналист Ербол Мандибек обратился к президенту Казахстана с просьбой помочь ему. Он заявил, что получил угрозы от неизвестных людей, передаёт BaigeNews.kz.

Во время прямого эфира на своей странице в Facebook Ербол Мандибек сообщил, что находится в опасности и просит Главу государства оказать ему помощь. Журналист не назвал имен людей, которые ему угрожали.

В свою очередь пресс-секретарь Министерства информации и общественного развития РК Нурбек Амиша сообщил, что в ведомстве изучают детали и причины обращения журналиста.

"Министерство информации и общественного развития следит за ситуацией и находится на постоянной связи с правоохранительными органами. Мы готовы оказать юридическую и другую необходимую помощь нашему коллеге", - написал Нурбек Амиша в Facebook.

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Сегодня, 00:31
102
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