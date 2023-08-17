В Минэкономики прокомментировали санкции США в отношении компании из Казахстана

В министерстве национальной экономики подтвердили информацию о том, что казахстанская компания "Defence Engineering" находится под санкциями Америки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Министерство нацэкономики РК информирует, что компания "Defence Engineering" действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное", - говорится в сообщении.

По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14.02.2021 года. Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров.

"Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся", - отметили в ведомстве.

Помимо "Defence Engineering", под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях. Мы на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. По данной компании будут приняты соответствующие меры.