  • 17 Августа, 15:45
  • BAIGENEWS
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В Минэкономики прокомментировали санкции США в отношении компании из Казахстана

Сегодня, 14:59
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
inosmi.ru Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
159
Фото: inosmi.ru

В министерстве национальной экономики подтвердили информацию о том, что казахстанская компания "Defence Engineering" находится под санкциями Америки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Министерство нацэкономики РК информирует, что компания "Defence Engineering" действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN. Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное", - говорится в сообщении.

По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14.02.2021 года. Согласно сведениям Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров.

"Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся", - отметили в ведомстве.

Помимо "Defence Engineering", под санкции также попали две его компании, зарегистрированные в других юрисдикциях. Мы на связи и на постоянном контакте с западными партнерами. По данной компании будут приняты соответствующие меры.

 

Самое читаемое

Наверх