В Минэкологии рассказали как происходит управление популяциями сайги

Под отстрел в Казахстане подпадают не только взрослые особи сайги, но и сеголетки. То есть совсем молодые антилопы, рожденные этой весной. Об этом сообщили в Минэкологии РК. Оценили же сайгачье мясо в 315 тенге за килограмм, передает корреспондент BaigrNews.kz.

С 6 октября в Казахстане началась охота на сайгу. Объявило о ней профильное ведомство после жалоб фермеров на потравы пастбищ и бескормицу скота. Поскольку уходить степным антилопам с исконного ареала обитания некуда, сейчас они стали сырьём для мясокомбинатов. Как сообщили в министерстве, договоры с РГП "Охотзоопром" заключили 13 перерабатывающих предприятий страны.

"Управление популяциями сайгаков" в Казахстане стартовало в октябре с "применением рекомендованных методов". Под методами подразумеваются отлов и отстрел, которые, как нам пояснили в ведомстве, прописаны в биологическом обосновании. Подготовили документ в Западно- Казахстанском аграрно- техническом университете имени Жангир хана. Причём отстреливать, учёные вуза, разрешили не только самцов рогачей, но даже самок (маточное поголовье) и сеголеток (молодняк нынешнего года). На убой отправить решено 337 тысяч сайгаков. Это 20% уральской и 15% бетпакдалинской популяции сайги.

"Уральская популяция не более 20% (226 000 особей) от уровня численности весеннего учета 2023 года, в том числе взрослых и молодых самцов (рогачей) – не более 15% (34 тысячи голов), взрослых самок – не более 50% (113 тысяч голов), сеголетков (обоих полов) – не более 35% (79 тысяч голов). Бетпакдалинской популяции не более 15% (111 795 особей) от уровня численности весеннего учета 2023 года. В том числе взрослых самцов – не более 15% (16 769 голов), взрослых самок – не более 50% (55 897 голов), сеголетков (обоих полов) – не более 35% (39 128 голов)", - сообщается в официальном ответе министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

Сайгачьи туши с головой, шкурой, внутренностями сдают в мясокомбинаты по 315 тенге за килограмм. Ловчим государство платит по 4 211 тенге за тушу, охотникам – 5 052 тенге. Перерабатывать сайгачье мясо взялись 13 мясокомбинатов.

"В Акмолинской, Карагандинской по одному мясокомбинату, в Костанайской - три, Атырауской - два, в Западно-Казахстанской области - пять и в Актюбинской области - один. Количество изымаемых сайгаков зависит от суточных заявок мясокомбинатов, то есть в объемах, не превышающих их производственную мощность", - прокомментировали в министерстве. Ведомство, ответственное за защиту и сохранение животных, редакция портала попросила прокомментировать видео с жуткими кадрами выброшенных в степи сайгачьих туш. К примеру, в сети распространилось видео с газелью, доверху загруженной убитыми животными.

Как выяснилось, это был водитель мясокомбината и его оштрафовали за нарушение ветеринарных норм при перевозке мяса.

А вот туши антилоп на прилавки кызылординского рынка, как оказалось, попали из мясокомбината, который находится в Карагандинской области. То есть, заключив договор с "Охотзоопромом" на поставку сайгачатины по 315 тенге за кило, переработчики переправляют туши дальше на рынки по совсем другой стоимости.

В экологическом ведомстве представили алгоритмом разделки животных после отстрела и отлова. Чиновники заверили: животных утилизируют согласно всем санитарным требованиям.

"После отлова (отстрела) туша обескровливается, вскрывается брюшная полость для удаления внутренностей, далее туши грузят на автотранспорт для доставки в мясокомбинат. Внутренности убитых животных утилизируются в соответствии с ветеринарными требованиями", - говорится в официальном ответе.

На вопрос, какие меры по защите животных от браконьерского уничтожения теперь намерено принять министерство, мы получили следующий твет.

"Министерством и его подведомственными государственными органами и организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан продолжаются мероприятия по охране, воспроизводству и использованию животного мира", - пишут представители госоргана.

Мы также направляли официальный запрос в МВД, в котором было прописано множество вопросов. И касались они не только количества фактов браконьерства, установления и привлечения виновных, но и суммы ущерба природе. Однако получили в ответ очередной отчет о проделанной полицейскими работе.

"С начала текущего года проведено 7 природоохранных мероприятий. 4 из них межведомственные по инициативе МЭПР, 3 внутриведомственные проводимые органами внутренних дел самостоятельно. Так, в целях пресечения фактов незаконного пользования биоресурсами (животный мир, лесное и рыбное хозяйство, недра) в два этапа, с 23 февраля по 18 марта и с 20 октября по 19 ноября т.г. на территории страны проводится ведомственное оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", - отрапортовали в правоохранительном ведомстве.

В МВД добавили, что зарегистрировано 400 уголовных правонарушений в сфере экологического законодательства. Сколько в этой цифре фактов браконьерства против сайгаков, - непонятно.

Между тем, для отечественного силового ведомства не секрет, что именно сайгак – главная мишень браконьеров, спрос на сайгачьи рога позволяет им экипироваться на охоту по высшему разряду, покупая снегоходы, автомобили - вездеходы, ружья с оптическим прицелом и даже дроны для обзора стад.