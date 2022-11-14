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В медучреждениях Астаны не хватает 140 врачей
В Астане дефицит врачей составляет 140 единиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Такими данными поделились в столичном управлении общественного здравоохранения. Всего в Астане работают около 1,7 тысячи врачей и более 2,6 тысячи средних медработниов.
По данным управления, с 2020 года средняя зарплата врачей увеличилась на 60% (с 210 тысяч до 300 тысяч тенге) и среднего медицинского персонала - на 50% (с 130 тысяч до 180 тысяч тенге). В 2023 году планируется повышение зарплаты врачам на 35% и среднему медицинскому персоналу на 10%.
В 2020 году из местного бюджета выделены более 550 миллионов тенге для подготовки медицинских кадров по 21 специальности (283 гранта). На сегодня обучаются 243 человека (завершают в текущем году – 151 и 2023 году – 92).
"В целях кадрового обеспечения на 2022-2023 учебный год выделены финансовые средства на 245 грантов. За последние три года выделено 750 грантов на подготовку среднего медицинского персонала (ежегодно по 250 грантов)", - сообщили в управздраве.
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