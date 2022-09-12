В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь

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На проблему обратили внимание общественники. По их мнению, причиной стало строительство автомобильного моста через канал Шора, который и питает озеро, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Чтобы решить проблему, представители общественных организаций просят установить на этом месте шлюз. Этот вопрос сейчас рассматривается комитетом лесного хозяйства и животного мира Минэкологии.

Напомним, озеро образовалось как отстойник Мангистауского атомно-энергетического комбината. Вблизи сброса тёплых вод водоём не замерзает полностью даже в самые холодные зимы. Это и создало благоприятные условия для гнездования и зимовки огромного количества птиц.

Добавим, что озеро носит статус особо охраняемой территории. Теперь местные НПО просят включить искусственный водоем в список Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Получение международного статуса поможет привлечь поток туристов из других стран.