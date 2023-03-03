В Мангистау зафиксирована максимальная по республике цена на пшеничный хлеб

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Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Мангистауской, из муки первого сорта - в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По данным аналитиков, цены на хлеб по итогам января текущего года выросли на 19,2 процента за год. В том числе ржано-пшеничный хлеб подорожал на 26,5 процента, до 435 тенге за кг, пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 27,8 процента, до 348 тенге, из муки первого сорта - на 13,9 процента, до 196 тенге.



В годовой динамике сильнее всего рост цен на хлеб ощутили жители Улытауской области: сразу на 50,8 процента. В тройку антилидеров также попали Акмолинская и Мангистауская области. Наименьшее удорожание - на 9,9 процента - было зафиксировано в Атырауской области.

Наибольший рост цен на ржано-пшеничный хлеб наблюдался в Костанайской области, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Мангистауской, из муки первого сорта - в Улытауской области.



Среди крупных городов страны ржано-пшеничный хлеб дороже всего стоил в Петропавловске, пшеничный из муки высшего сорта - в Караганде, из муки первого сорта - в Конаеве. Самая низкая цена на ржано-пшеничный хлеб была зафиксирована в Уральске, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - в Атырау, из муки первого сорта - в Актобе.



В январе текущего года в РК произвели 42,5 тысячи тонн хлеба - на 2,3 процента больше, чем годом ранее.



Самые большие объёмы производства были отмечены в Туркестанской области: 10,2 тысячи тонн, минус 0,9 процента за год. На этот регион пришлось 23,9 процента всего выпуска по стране. На второй и третьей строчках оказались Алматы (4,5 тысячи тонн, плюс 13,2 процента) и Актюбинская область (4,4 тысячи тонн). Меньше всего хлеба - всего 401 тонну - произвели в Улытауской области.

В целом за январь–декабрь в стране произвели 518,6 тысячи тонн свежего хлеба - на 1,6 процента меньше, чем годом ранее.



Наибольшие объёмы выпуска пришлись на пшеничный хлеб: 31,6 тысячи тонн - практически столько же, сколько и годом ранее.



В то же время производство ржаного хлеба выросло на 18,2 процента, до 1,9 тысячи тонн, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного - на 2,9 процента, до 1,1 тысячи тонн, диетического - на 47,3 процента, до 81 тонны, булочных изделий - на 18 процентов, до 2,8 тысячи тонн, прочего хлеба - на 3,6 процента, до 5 тысяч тонн.