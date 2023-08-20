В Мангистау сняты ограничения по подаче электроэнергии
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Завершены ремонтные работы после аварии на энергоблоке №3 на теплоэлектростанции ТОО "МАЭК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
Были отремонтированы контактные кольца и изоляционная втулка ротора генератора. По их итогам специалистами были отмечены положительные результаты замеров изоляции и выполнена установка щеточно-контактного аппарата. После были проведены предпусковые операции.
"Работы велись круглосуточно. Энергоблок введен в работу 19 августа. Сотрудники МАЭКа приложили максимум усилий для скорейшего устранения аварийной ситуации. По состоянию на 12:00, все ограничения по подаче электроэнергии сняты, включая нефтяной и промышленный сектор", — говорится в сообщении.
Напомним, 11 августа на электросетях Мангистау произошла масштабная авария, затронувшая несколько областей Казахстана. 13 августа из-за ремонта оборудования энергоблока №3 в Мангистауской области ввели частичные ограничения на потребление электрической энергии.
17 августа в компании сообщили об окончании ремонта энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" и снятия режима "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.
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