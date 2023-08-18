В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК
Сегодня, 11:38
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:38Сегодня, 11:38
167Фото: Наталья Бутырина
Завершены ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
Сообщается, что в ходе работ заменены пять экранных труб в правом солевом отсеке котла.
"Энергоблок включен в 17:30, 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации. Ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока", - рассказали в акимате.
В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.
Самое читаемое
- Пятерых офицеров уволили после самоубийства солдата в Жамбылской области
- Мыло из верблюжьего молока и продажа камыша: на чем делают бизнес кызылординки
- Жительница Шымкента заявила, что в местном озере завелся крокодил
- Развратное видео из ночного клуба в Костанае попало в Сеть
- В Астане драка мужчин и подростков попала на видео