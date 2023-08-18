В Мангистау снят режим "веерного" отключения электроэнергии из-за аварии на МАЭК

Завершены ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Сообщается, что в ходе работ заменены пять экранных труб в правом солевом отсеке котла.

"Энергоблок включен в 17:30, 17 августа. Сотрудники МАЭКа вели непрерывные круглосуточные работы для скорейшего устранения аварийной ситуации. Ремонт энергоблока был завершен раньше запланированного срока", - рассказали в акимате.

В данный момент тестируется работа энергоблока, снят режим "веерного" отключения электроэнергии для населения и большей части промышленных предприятий.