В Мангистау проходит Открытый республиканский турнир по дзюдо

I Открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей 2009-2010 годов рождения стартовал в Мангистау. Соревнования посвятили памяти, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов "Славы" III степени и "Красной звезды" Адека Жанашевича Жанашева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области.

Заместитель акима Мангистауской области Звира Есбергенова пожелала удачи спортсменам.

"Всем известно, как успешно в стране развивается борьба дзюдо. Свидетельством этого можно назвать достижения спортсменов нашей страны на Олимпийских играх. Уверена, что в 2024 году из нашего региона выйдут претенденты на Олимпийские игры. Желаю удачи спортсменам, приехавшим на соревнования. Уважаемые спортсмены, от имени мангистауцев выражаю вам большое доверие и надежду на победу", — сказала Звира Есбергенова.

По словам руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максата Мукаша, сегодня Мангистау входит в число лучших регионов по развитию дзюдо.

"Число занимающихся дзюдо в регионе превышает 10 тысяч человек. Из них около 20 спортсменов показали высокие результаты на республиканских и международных соревнованиях, защищая честь страны. Это результат огромного труда тренеров и спортсменов. В дальнейшем планируем включить данный турнир в календарный план мероприятий республиканской федерации дзюдо путем ежегодного проведения. Также выражаю благодарность депутату Тупкараганского районного областного маслихата Нурлыбеку Адекову за оказанную финансовую поддержку. Мы воспринимаем это как поддержку регионального спорта", — сказал Максат Мукаш.

В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из Узбекистана, Ингушетии (Россия), Шымкента, Туркестана, Актобе, Атырауской, Уральской, Мангистауской областей в 13 весовых категориях.

К примеру, сборная Узбекистана привела на турнир 20 спортсменов.