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pixabay.com Сегодня, 09:39
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Сегодня, 09:39
129
Фото: pixabay.com

В Кызылординской области снижена цена на рис

Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе ведёт мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Аналитической группой Департамента проведен анализ ценообразования девяти крупных производителей риса, по результатам которого областным Департаментом АЗРК в отношении шести рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен", - говорится в сообщении.

К слову, остальные предприятия дали своё согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за килограмм для стабилизационного фонда области в целях дальнейшей реализации в социальных магазинах региона.

"В настоящее время вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге за килограмм в социальных магазинах рассматривается между местными исполнительными органами и СПК "Байконыр", - добавили в АФМ.

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Сегодня, 09:39
129
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