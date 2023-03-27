В Кызылординской области снижена цена на рис

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Агентство по финансовому мониторингу на постоянной основе ведёт мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

"Аналитической группой Департамента проведен анализ ценообразования девяти крупных производителей риса, по результатам которого областным Департаментом АЗРК в отношении шести рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен", - говорится в сообщении.

К слову, остальные предприятия дали своё согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за килограмм для стабилизационного фонда области в целях дальнейшей реализации в социальных магазинах региона.