В Кызылординской области поезд насмерть сбил человека

В Кызылординской области грузовой поезд наехал мужчину, который переходил пути в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВД РК.

Инцидент произошёл 5 января на перегоне Шорнак – Туркестан. Мужчину доставили в районную больницу, но от полученных травм он скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 344 УК РК — "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В МВД отметили, что с начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 36 фактов экстренного торможения поездов. Из них из-за нахождения на железнодорожном полотне животных – 26, из-за людей – семь. В связи с использованием стоп-крана железнодорожный состав останавливали один раз, один раз торможение было связано со сходом вагонов, из-за посторонних предметов на железнодорожном пути поезд также останавливали один раз.