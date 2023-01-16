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пресс-служба КТЖ Сегодня, 11:26
319
Сегодня, 11:26
319
Фото: пресс-служба КТЖ

В Кызылординской области поезд насмерть сбил человека

В Кызылординской области грузовой поезд наехал мужчину, который переходил пути в неположенном месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МВД РК. 

Инцидент произошёл 5 января на перегоне Шорнак – Туркестан. Мужчину доставили в районную больницу, но от полученных травм он скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 344 УК РК — "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В МВД отметили, что с начала года в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 36 фактов экстренного торможения поездов. Из них из-за нахождения на железнодорожном полотне животных – 26, из-за людей – семь. В связи с использованием стоп-крана железнодорожный состав останавливали один раз, один раз торможение было связано со сходом вагонов, из-за посторонних предметов на железнодорожном пути поезд также останавливали один раз.

"К сожалению, несмотря на принимаемые меры, ежегодно на железнодорожных путях и прилегающей территории получают травмы и гибнут люди. Как правило, это происходит из-за банального игнорирования простых правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта", - подытожили в министерстве.

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#поезд #смерть #железные дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:26
319
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