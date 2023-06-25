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В Кызылординской области археологи раскопали мавзолей и медресе в форме 8-гранника
На территории средневекового городища Баршынкент в Кызылординской области археологи раскопали большой мавзолей и медресе в форме 8-гранника. Историки считают, что городище было крупным культурным и политическим центром периода Золотой Орды,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Много веков назад здесь был мавзолей. Его фундамент сохранился до наших дней, а вот стены археологи собирали по кирпичику. По их словам, узоры, что украшали строение, вырезаны вручную. Площадка была местом паломничества. Напротив неё расположена усыпальница. Ученые доказали, город, расположенный вдоль Великого шелкового пути в эпоху Золотой Орды был крупным экономическим центром.
"Через Ургениш и Центральный Казахстан пролегал путь до нынешней Астаны. Одна из её веток проходила вдоль реки Сырдарьи. Была дорога до Самарканда и Бухары. Версию подтверждают наши находки: китайская монета, насекомые, обитающие на берегу Индийского океана, рисунки слонов, редких рыб и китов", - говорит доктор исторических наук Мадияр Елеуов.
Баршынкент – немой свидетель разных периодов. Чтобы завоевать городище Джучи, сыну Чингисхана, пришлось его сначала затопить. Несмотря на это, строения сохранились до наших дней.
"Другого такого городища в Казахстане нет, поэтому мы обязаны сохранить этот памятник истории для будущих поколений. Необходимо его оградить его и продолжить здесь исследовательскую работу. Если отреставрировать найденные объекты, то можно продлить им жизнь еще на 200-300 лет", - отмечает Елеуов.
Одним приходится создавать памятники старины, а нам – сохранить наследие, оставшееся от предков, говорят ученые. И это не только всемирно известные Сыганак и Сауыскандык, но и Баршынкент.
"В целях развития внутреннего туризма мы хотим показать эти места, прежде всего, местным школьникам. Планируем организовать поездки в древние городища, повысить интерес детей к истории края", - говорит директор учреждения по охране памятников истории и культуры Кызылординской области Ергазы Алданазаров.
Археологические раскопки продолжаются не только в Баршынкенте, но и в городищах Сыганак и Жанкент.
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