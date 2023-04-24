В Кызылорде "заминировали" школу

Полиция проводит проверку по сообщению о заложенной в школе бомбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что “в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство”.

"На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили", - говорится в сообщении.

ДП Кызылординской области предупреждает об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое является уголовным правонарушением. За него предусмотрено наказание по статье 273 УК РК в виде лишения свободы сроком до пяти лет.