В Кыргызстане прекратили уголовное дело в отношении Аскара Акаева

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Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщила о прекращении уголовного дела в отношении бывшего президента республики Аскара Акаева. По данным прокуроров, дело закрыли в связи с истечением срока давности привлечения его к уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kloop.kg.

"Уголовное дело в отношении Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Как уточняется, в рамках уголовного дела, связанного с разработкой одного из крупнейших в мире по запасам золота месторождения Кумтор, бывшему главе Акаеву предъявляли обвинения по нескольким статьям, в том числе соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности в заключении генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризацией проекта "Кумтор" в 2003 году.

Аскар Акаев правил Кыргызстаном более 15 лет. Он был свергнут в апреле 2005 года, после так называемой "тюльпановой революции". Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. Абсолютное большинство голосов, до 90 процентов, получили проправительственные и нейтральные партии. Депутатами парламента стали дети действующего президента – Айдар и Бермет Акаевы. Кроме того, сам Акаев планировал переписать Конституцию так, чтобы у него была возможности пойти на четвёртый президентский срок.

Массовые митинги из-за несправедливых выборов привели к тому, что вместе со своей семьёй Акаев покинул страну и получил убежище в России — там он отказался от поста президента.

Недовольство граждан копилось долгие годы также из-за коррумпированности близких родственников Акаева, которых после его свержения заочно приговорили к тюремным срокам.

После того как он покинул Кыргызстан, бывший президент вернулся к научной деятельности. На своём личном сайте Акаев описывает себя так — "крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов".

Бывший президент Аскар Акаев прилетал в Бишкек дважды после своего свержения, по делу золоторудного месторождения "Кумтор" в генеральной прокуратуре его допрашивали дважды. Он дал показания о том, как в каких обстоятельствах заключалось соглашение по "Кумтору" с канадской горнодобывающей компанией Cameco в 1992 году, которая получила права на разработку без конкурса.

Власти Кыргызстана утверждали, что договор был невыгодным для страны.