В Кыргызстане хотят перейти на 12-летнее образование
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Кабинет министров Кыргызстана планирует принять постановление "О модернизации структуры среднего общего образования",
передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации президента.
"Стоит отметить, что 12-летняя модель обучения принята во многих развитых странах и позволяет продолжить профессиональное обучение в заграничных вузах, в то же время выпускники кыргызстанских школ с 11-летней формой обучения теряют один учебный год и перед поступлением на 1-й курс должны проучиться дополнительный год", — отметил сотрудник.
По его мнению, принятие документа позволит решить проблему, а также создаст благоприятную образовательную среду для укрепления физического здоровья и формирования духовно-нравственного состояния обучающихся.
Отмечается, что система образования в Кыргызстане нуждается в изменениях, потому что многие аспекты этой системы остались неизменными с советских времен и не соответствуют современным требованиям и вызовам. Это включает в себя устаревшие методики обучения, недостаточное использование информационных технологий, недостаточную подготовку к требованиям рынка труда и другие.
Модель 12-летнего обучения обеспечит лучшее качество обучения, подготовку студентов к современным реалиям и повышение их конкурентоспособности на рынке труда.
Также, по его словам, полностью будут меняться учебные планы, учебники, методики.
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