В КТЖ объяснили причину задержки поездов

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Национальный железнодорожный перевозчик объяснил, почему возникили трудности в продвижении поездов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт КТЖ.

В компании отметили, что из-за увеличения на сети перевозочной работы в ноябре выросло количество вагонного парка на 22 процента по сравнению с показателями 2021 года и в два раза к 2017 году.

"В ноябре из-за увеличения перевозочной работы на сети выросло количество вагонного парка на 22 процента к 2021 году или в два раза к 2017 году. Такая ситуация создаёт трудности в продвижении поездопотока. В связи с этим, КТЖ ограничило на 15 дней приём порожних вагонов принадлежности других железнодорожных администраций. Сегодня КТЖ принимает ряд организационных и технологических мер по снижению количества задержанных поездов в пути следования, таких как изменение направлений вагонопотоков через менее загруженные участки, передислокация локомотивов, эффективное использование пропускной способности крупных узловых станций и участков", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что за 11 месяцев перевезено около 13 миллионов пассажиров. Этот показатель вырос на 23 процента к уровню 2021 года. При этом почти тысячу пассажиров были вынуждены снять с рейсов из-за нарушений.