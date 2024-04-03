Жители Костанайской области собственными усилиями спасли село от паводка

В Костанайской области вторую неделю продолжается борьба со стихийным бедствием. Однако стихии не всегда удается разрушить поселки. Жителям села в Костанайской области удалось спасти свои дома от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Костанайские новости".

Одним из таких примеров стало спасение поселка Сарысу, Джангельдинского района.

"2 апреля вода вплотную подошла к поселку, угрожая затоплением домов, скота, техники. Местные жители организовали работу по отсыпке мешкотары, обваловке и рытью траншей для изменения направления надвигавшейся воды. К тому же жителям села на помощь были направлены 40 волонтеров из райцентра", - пишет издание.

Один из жителей села, Асет Дюсенбаев, на погрузчике, проделал те грунтовые работы, которые человек с лопатой в руках не осилит.



В итоге жителям Сарысу удалось предотвратить наводнение в своем родном селе.