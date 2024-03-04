В костанайском ясли-саду воспитатель ударил ребёнка
Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14Сегодня, 11:14
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Воспитателя детского сада уволили в Костанае. Отдел образования сообщает, что такой случай действительно имел место быть, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Наш Костанай.
На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле.
Факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение
Материал рассмотрит Специализированный суд по административным правонарушениям.
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