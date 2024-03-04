В костанайском ясли-саду воспитатель ударил ребёнка

Воспитателя детского сада уволили в Костанае. Отдел образования сообщает, что такой случай действительно имел место быть, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Наш Костанай.

На сегодняшний день воспитатель уволен по статье. Далее дело будет рассматриваться в правовом поле.

Факт зарегистрирован в полиции. В отношении воспитателя собран материал для привлечения к административной ответственности. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение

Материал рассмотрит Специализированный суд по административным правонарушениям.