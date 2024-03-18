В Костанае начали "варить и красить" Chevrolet Onix. Что это значит?

На заводе Allur в Костанае состоялся запуск нового комплекса по производству компактного седана Chevrolet Onix по технологии Сomplete knock-down (CKD). Другими словами, выпуску готового продукта будет предшествовать процесс сварки кузовных деталей, окраски кузова и, соответственно, полная сборка салона и агрегатов автомобиля. Подробнее – в материале обозревателя BaigeNews.kz.

С точки зрения технико-экономических параметров данный проект характеризуют несколько важных цифр.

Проектная мощность линии – 30 тысяч автомобилей в год. Объём инвестиций – 33 миллиарда тенге. В работе комплекса будет задействовано 400 человек, часть из которых, однако, ещё предстоит подготовить, что подразумевает проведение зарубежных стажировок и финансирование учебных программ на месте, в Костанае. Опять же – силами и средствами самого предприятия. Известно, что костанайский колледж автомобильного транспорта уже несколько лет находится под шефством Allur.

С одной стороны, многие технологические процессы на костанайском предприятии уже автоматизированы, это касается и новой линии CKD, в частности – те же сварочные и окрасочные операции выполняются роботами. Очевидно, что тенденция на автоматизацию техпроцессов продолжится: как минимум – это обусловлено стандартами качества в современном автопроме.

С другой стороны, стоит отдавать отчёт, в том, что операции по калибровке, настройке техники, контроль за роботами, а также контроль качества конечного продукта по сей день выполняются людьми, даже на самых современных предприятиях мирового уровня. Так что по мере того, как кластер автомобильной промышленности будет развиваться в Костанае и машиностроение – в целом по стране, вопрос подготовки и привлечения кадров на всех уровнях будет актуален.

С позиции потребителя, Chevrolet Onix как отдельный продукт также можно охарактеризовать несколькими цифрами.

В Казахстане модель стали производить крупноузловым методом в мае 2023 года. К лету автомобиль поступил в продажу по всей стране и уже в августе вошёл в ТОП-3 наиболее популярных моделей по продажам. Надо сказать, что марка выступает в наиболее востребованном ценовом сегменте автомобилей до 10 млн тенге. Цены на компактный седан стартуют с отметки 7 290 000 тенге, а в самом богатом исполнении автомобиль предлагается за 9 290 000 тенге.

Стоит отметить, почему переход к технологии CKD важен для потребителя. Дело в том, что такой принцип выпуска продукции даёт локальному производителю возможность для использования более широкого спектра комплектующих от местных поставщиков. Соответственно, в конечной стоимости продукта снижается доля валютной составляющей.

По сути, именно востребованность модели на рынке во многом определяет возможность углубления локализации. Объяснение чисто экономическое: запуск, установка и наладка оборудования сварочного и покрасочного цехов, а таже подготовка и привлечение специалистов должны сохранять рентабельность. Поэтому важно "попасть" в фокус потребительских предпочтений, для того чтобы реализовывать необходимое количество продукции.

Характеризуя само мероприятие, которым сопровождался запуск проекта в Костанае, стоит отметить ряд заявлений со стороны участников.

В частности, президент General Motors высказался о результативности сотрудничества с казахстанским партнёром.

"В рамках нашего кооперационного сотрудничества, мы постоянно ищем возможности для роста и расширения. Благодаря инвестициям и усилиям UzAuto, Allur и GM, сегодня мы достигли этой важной вехи – начала CKD-производства Chevrolet Onix здесь, в Костанае.

Нам удалось добиться роста производства до 50 тысяч автомобилей в год. Сейчас Казахстан занимает седьмое место по величине рынка Chevrolet в мире. Это свидетельство нашего успешного партнерства", – сказал Шилпан Амин.

Однако в развитии отраслевых проектов регионального масштаба ключевое значение имеет позиция регулятора в лице ответственного государственного органа. В этом отношении стоит отметить заявление министра промышленности и строительства РК, который сказал о том, что машиностроение является стратегическим направлением развития экономики страны.

"Сегодня очень важный день для производства всего Казахстана! Я бы хотел отдельно поблагодарить сотрудников завода, вашими руками сегодня создается индустриальное будущее Казахстана. Для нас и для коллег очень важен дальнейший рост производства, углубление локализации", – заявил Канат Шарлапаев.

Относительно показателей производства, стоит отметить, что по итогам 2023 года на казахстанских предприятиях было выпущено почти 150 тыс единиц техники – рост на 30% за год. Причём большая часть из этого объёма выпущена на заводе Allur в Костанае – 90 тысяч единиц техники.