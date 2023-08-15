В корпоративном Фонде отказались называть зарплаты легионеров

Обнародовать размеры заработных плат и бонусов, приглашённых в Казахстан иностранных игроков, отказались в корпоративном Фонде поддержки индустрии туризма и спорта. Организация позиционирует себя, как единый оператор по распределению внебюджетных денег, направленных на развитие спорта в стране. Должны ли казахстанцы знать, сколько тратят на легионеров, корреспондент BaigeNews.kz спросил мнение эксперта.

В этом году на содержание только четырёх профессиональных клубов, выступающих под брендом Астана, выделено почти 22 миллиарда тенге. В эту четвёрку входят хоккейный клуб "Барыс", баскетбольная команда "Астана", велокомнада "Astana Qazaqstan Team SA" и футбольный клуб "Астана".

Как сообщили в корпоративном фонде "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", состав команд до конца не сформирован, а за страну пока выступает 46 спортсменов, имеющих иностранное гражданство.

"На сегодняшний день иностранное гражданство имеют игроки основных команд клубов: ХК "Барыс" - 11, ПБК "Астана" - 3, ФК "Астана" - 12, велокомнада "Astana Qazaqstan Team SA" - 20. Продолжается формирование составов команд. ХК "Барыс" и ПБК "Астана" на стадии межсезонья. Для ФК "Астаны" и велокоманды действует регистрационный трансфертный период", - сообщили в Фонде поддержки индустрии туризма и спорта в ответ на наш официальный запрос.

Там заверили, что при формировании состава команд предпочтение отдают казахстанским игрокам. Но считают, что привлечение спортсменов и специалистов из-за рубежа способствует обмену профессиональным опытом, повышению мастерства наших игроков, а также увеличению спортивных показателей.

При этом в фонде рассказали, что для велокоманды "Astana Qazaqstan Team SA" и хоккейного клуба "Барыс" лимит на иностранных игроков не установлен. А для других профкоманд он устанавливается регламентирующими документами организаторов соревнований с участием клубов.

В то же время, назвать самую минимальную и максимальную зарплату иностранных игроков, отказались.

"Трудовые контракты между клубами и игроками (тренерами) заключаются на условиях конфиденциальности. В связи с чем, без согласия сторон контрактов информация не разглашается", - заявили в фонде.

Спортивный журналист Аслан Каженов не первый год подвергает критике чиновников из спорта за то, что они тщательно скрывают информацию о тратах на легионеров и так называемых натурализованных спортсменов.

"Когда мы говорим "натурализованный" легионер, мы понимаем, что у него тоже есть контракт. Ни один хороший профессиональный спортсмен просто так не приедет в другую страну. Не станет менять свой паспорт на казахстанский. Ему нужна мотивация в деньгах. Но нас не посвящают в условия договора. Мы не знаем, на какую сумму с ним заключен контракт, о чём договорились стороны. Что пообещали игроку", - рассказывает спортивный корреспондент.

Для них, продолжает Каженов, создают все условия, они выступают за сборную. Есть легионеры, которые приезжают на определённый сезон, отыграв его и заработав здесь немалые деньги, они покидают нашу страну и возвращаются на родину. По словам спортивного журналиста, основную часть финансирования профессиональных клубов направляет квазигоссектор.

"Мы знаем, что легионеров финансирует фонд "Самрук-Казына". Общую сумму нам называют, сколько выделяют на содержание проффесиональных команд, но персональные зарплаты не афишируют. О зарплатах легионеров мы узнаем из тех же российских сайтов. Потому что там эта информация открыта. К примеру, та же контитентальная хоккейная лига (КХЛ) публикует данные о каждом игроке. Мы переводим зарплаты, указанные в рублях, в нашу национальную валюту, и видем, что суммы исчисляются в миллионах", - поясняет наш коллега.

Он обращает внимание на то, что казахстанский хоккейный клуб "Барыс" не публикует такую информацию. При этом, Каженов считает, отчитываться о ежемесячных зарплатах своих игроков, они обязаны.

"На мой взгляд, они должны называть эти суммы открыто, потому что Самрук – это национальная компания, там распоряжаются деньгами казахстанцев, берут их из нашего кармана. Мы должны знать, куда направляют эти средства. Они обязаны отчитывааться перед народом. Я не знаю, почему эта информация так тщательно скрывается. Во всех развитых странах – это открытые данные", - считает спортивный журналист.

Точное количество иностранных игроков, отмечает он, также сложно назвать. Состав профкоманд постоянно обновляется, а контракты заключают на каждый сезон. Больше всего легионеров, считает Аслан Каженов, в сборной велокоманды.

"Сейчас граждане ЕАЭС не относятся к легионерам. Есть поправка в законе. Поэтому спортсмены из той же России, Армении или Беларуси могут выступать под казахстанским флагом, но мы не знаем, сколько их в целом. Стоит отметить, что в соседних странах для наших спорстменов такие удобства не создают. (...) Мы не только тратим деньги на спортсменов других стран, мы, прежде всего, закрываем дорогу нашим казахстанским профессиональным игрокам, после чего они просто теряют мотивацию, у них пропадает желание и стремление пробивать себе дорогу", - говорит журналист.

Легионеры и натурализованные спортсмены, подчёркивает он, занимают места наших соотечественников в сборной. Поэтому о развитии отечественного спорта в такой ситуации говорить не приходится.

По мнению спортивного журналиста, в основном чиновники зациклены на том, чтобы показать кратковременные результаты. В среднем они могут занимать пост не дольше 3 лет.