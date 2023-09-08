В Кокшетау разыскивают девушку-подростка

Полицейские и волонтеры Акмолинской области разыскивают девушку-подростка, ушедшую из дома 7 сентября в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жительница Кокшетау Тойбазар Лейла Асхатовна, 2006 года рождения, ушла из дома в неизвестном направлении 7 сентября около 15.00 часов.

"Ранее подросток уходила из дома. Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры.