В Кокшетау разыскивают девушку-подростка
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
182Фото: Baigenews.kz
Полицейские и волонтеры Акмолинской области разыскивают девушку-подростка, ушедшую из дома 7 сентября в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жительница Кокшетау Тойбазар Лейла Асхатовна, 2006 года рождения, ушла из дома в неизвестном направлении 7 сентября около 15.00 часов.
"Ранее подросток уходила из дома. Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные, короткие, справа на лбу небольшой шрам. Была одета в черное худи, болоньевую жилетку черного цвета, на голове черная кепка", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся розыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. К поискам присоединились волонтеры.
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