В Кокшетау новая школа за 1,6 млрд тенге оказалась проблемной

Школа № 9 в городе Кокшетау – чемпион среди долгостроев Акмолинской области. Ее строили почти семь лет. Первый дедлайн был в 2017 году. За это время менялись: техника закладки фундамента, подрядчик, заказчик и стоимость проекта. В итоге школу сдали в эксплуатацию, однако в новом здании учителя и школьники столкнулись с множеством коммунальных проблем, которые не только мешают учебному процессу но и угрожают здоровью учащихся. Подробности в видеорепортаже BaigeNews.kz.