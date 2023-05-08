В КНБ отреагировали на слухи о перекрытии участка кыргызской автодороги

Фото: Скриншот видео от КНБ РК

В соцсетях распространяется видеоролик о возведении казахстанскими пограничниками инженерных заграждений в Жамбылской области, которые препятствуют использованию 800-метрового транзитного участка кыргызской автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, проходящего по территории Казахстана. Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, эта информация не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве уточнили, что инженерные сооружения действительно устанавливаются, но происходит это на казахстанской территории, и никак не мешает проезду по этому участску.

"Проезд по данному участку осуществляется в соответствии с Соглашением о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы (от 25 декабря 2017 года). Вблизи данного участка дороги Пограничной службой КНБ РК осуществляется установка инженерных заграждений. Работы проводятся на казахстанской территории", —

говорится в сообщении.

В КНБ также пояснили, что устанавливаемые заграждения позволят предотвратить нарушения режима границы и обеспечить соблюдение двустороннего Соглашения.