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  • В КНБ отреагировали на слухи о перекрытии участка кыргызской автодороги
Скриншот видео от КНБ РК Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12
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Фото: Скриншот видео от КНБ РК

В КНБ отреагировали на слухи о перекрытии участка кыргызской автодороги

В соцсетях распространяется видеоролик о возведении казахстанскими пограничниками инженерных заграждений в Жамбылской области, которые препятствуют использованию 800-метрового транзитного участка кыргызской автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, проходящего по территории Казахстана. Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, эта информация не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве уточнили, что инженерные сооружения действительно устанавливаются, но происходит это на казахстанской территории, и никак не мешает проезду по этому участску.

"Проезд по данному участку осуществляется в соответствии с Соглашением о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы (от 25 декабря 2017 года). Вблизи данного участка дороги Пограничной службой КНБ РК осуществляется установка инженерных заграждений. Работы проводятся на казахстанской территории", —
говорится в сообщении.

В КНБ также пояснили, что устанавливаемые заграждения позволят предотвратить нарушения режима границы и обеспечить соблюдение двустороннего Соглашения.

"Необходимо отметить, что проводимые работы препятствий для транзитного проезда не создают, движение по автодороге не прекращалось. Об установке заграждений кыргызские партнеры были заранее уведомлены", — добавили в КНБ.

 

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Сегодня, 20:12
147
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