В китайском городе Сиань откроется Генконсульство Казахстана

Президент Казахстана подписал Указ об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Сиане, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на online.



Ранее МИД РК подготовил соответствующий проект Соглашения.

"Открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиане (Китайская Народная Республика) в первую очередь усилит деятельность консульской службы Казахстана на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе" – сообщали в МИДе.