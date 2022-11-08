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  • В китайском городе Сиань откроется Генконсульство Казахстана
pikabu.ru Сегодня, 17:07
266
Фото: pikabu.ru

В китайском городе Сиань откроется Генконсульство Казахстана

Президент Казахстана подписал Указ об открытии Генерального консульства Казахстана в городе Сиане, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на online.

Ранее МИД РК подготовил соответствующий проект Соглашения.

"Открытие Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сиане (Китайская Народная Республика) в первую очередь усилит деятельность консульской службы Казахстана на данном направлении, а также позволит на системной основе выстроить работу в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества (продвижение казахстанского экспорта, привлечение инвестиций и создание совместных предприятий) в регионе" – сообщали в МИДе.

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#международные отношения #МИД #Сиань
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
266
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