В Китае стартует год казахстанского туризма

28 и 29 марта в Пекине состоится официальное открытие Года туризма Казахстана в Китае, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК.

В рамках открытия Года пройдет ряд мероприятий. Это Казахстано-китайский форум по развитию туризма и инвестиций, выставка регионов Казахстана, культурные активности в этно-ауле, а также гала-концерт. Организатором является министерство туризма и спорта РК.

В рамках форума пройдут две панельные сессии с участием госорганов и компаний в сфере туризма. Первая сессия – "Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников", вторая сессия – "Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности". В рамках форума также состоится подписание Меморандума о взаимопонимании между Национальной компанией Kazakh Tourism и представителями Messe Frankfurt Asia Holding.

Участники форума смогут посетить стенды 17 областей Казахстана. На них будут представлены туристические достопримечательности регионов.

По данным министерства, в 2023 году, после отмены визового режима для взаимных поездок граждан КНР и РК, Казахстан посетило более 200 тысяч туристов из Китая. В 2024 году их число может превысить 300 тысяч человек.