В киберполе обнаружили ещё один вид интернет-мошенничества
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Ещё об одном из наиболее распространенных видов онлайн-обмана рассказали в киберполе ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Со слов оперативников, мошенники могут размещать объявления на известных интернет-платформах по продаже б/у товаров.
"К примеру, на сайте OLX они указывают заниженные цены за товар и просят предоплату. Для убедительности аферисты при разговоре могут отправить удостоверение личности или служебное удостоверение военного с фамилией Волохов, Хохлов или Громов. При этом, собеседник разъясняет, что продает мебель или технику в связи с переездом в другой город и переменой места службы", - отметили в полиции.
Кроме того, по просьбе клиента они могут предоставить дополнительные фотографии и видеозапись товара.
"Указанная схема в настоящее время широко используется злоумышленниками", – отмечают полицейские.
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