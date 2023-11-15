В киберполе обнаружили ещё один вид интернет-мошенничества

Ещё об одном из наиболее распространенных видов онлайн-обмана рассказали в киберполе ДП Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Со слов оперативников, мошенники могут размещать объявления на известных интернет-платформах по продаже б/у товаров.

"К примеру, на сайте OLX они указывают заниженные цены за товар и просят предоплату. Для убедительности аферисты при разговоре могут отправить удостоверение личности или служебное удостоверение военного с фамилией Волохов, Хохлов или Громов. При этом, собеседник разъясняет, что продает мебель или технику в связи с переездом в другой город и переменой места службы", - отметили в полиции.

Кроме того, по просьбе клиента они могут предоставить дополнительные фотографии и видеозапись товара.