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  • В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях
vetandlife.ru Сегодня, 11:52
93
Фото: vetandlife.ru

В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях

На особо охраняемых природных территориях отныне запрещена любительская (спортивная) охота, передает BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz. Такой приказ подписал министр экологии, геологии и природных ресурсов.
 
Однако на этих территориях разрешается любительское (спортивное) рыболовство, любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство, садоводство в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны и сенокошение, пастьба скота на специально выделенных участках.
 
Кроме того, в документе говорится, что любительское (спортивное) рыболовство допускается в зонах ограниченной хозяйственной и туристской и рекреационной деятельности государственных национальных природных парков и государственных региональных природных парков и в буферной зоне государственных природных резерватов.
 
Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.
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#экология #охота #Минэкологии
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:52
93
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