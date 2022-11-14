В Казахстане запретили охоту на особо охраняемых природных территориях

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На особо охраняемых природных территориях отныне запрещена любительская (спортивная) охота, передает BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz . Такой приказ подписал министр экологии, геологии и природных ресурсов.

Однако на этих территориях разрешается любительское (спортивное) рыболовство, любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство, садоводство в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны и сенокошение, пастьба скота на специально выделенных участках.

Кроме того, в документе говорится, что любительское (спортивное) рыболовство допускается в зонах ограниченной хозяйственной и туристской и рекреационной деятельности государственных национальных природных парков и государственных региональных природных парков и в буферной зоне государственных природных резерватов.

Приказ вводится в действие с 22 ноября 2022 года.