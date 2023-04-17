В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом

Фото: microbius.ru

В министерстве здравоохранения сообщили о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане по состоянию на 17 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

За сутки COVID-19 выявили у 31 гражданина.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 829 человек (–1 645+ и 184 КВИ-), из них в стационарах находятся 184 пациента, на амбулаторном лечении – 1 645 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся два пациента.