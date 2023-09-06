  • 6 Сентября, 10:28
  • BAIGENEWS
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
Стамбул затопило после сильного ливня
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Супружескую пару убили в Актобе
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

В Казахстане выросли цены на авиабилеты

Сегодня, 09:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Baigenews.kz Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
152
Фото: Baigenews.kz

В Казахстане подорожали услуги воздушного пассажирского транспорта. В некоторых регионах цены на авиабилеты выросли в два раза. Такие данные приводит Finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам июля текущего года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК подорожали на 10,5% в годовой динамике", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, сильнее всего рост цен ощутили жители Жетысуской области: сразу на 52,7%. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 46,9%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,9%) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Мангистауской области: на 0,7%. В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлого года. Ещё в шести регионах страны — в Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Улытауской областях — цены снизились.

В целом, с начала года авиакомпании перевезли 7,3 млн человек — на 26,1% больше, чем годом ранее.

"Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматы: 2,5 млн человек, плюс 27,6% за год. Следом идут столица (1,9 млн человек) и Шымкент (678,5 тыс. человек). Меньше всего пассажиров перевезли воздушным транспортом в Алматинской области: 2,8 тыс. человек", - отмечают эксперты.

Самое читаемое

Наверх