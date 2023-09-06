В Казахстане выросли цены на авиабилеты

В Казахстане подорожали услуги воздушного пассажирского транспорта. В некоторых регионах цены на авиабилеты выросли в два раза. Такие данные приводит Finprom.kz, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам июля текущего года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК подорожали на 10,5% в годовой динамике", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, сильнее всего рост цен ощутили жители Жетысуской области: сразу на 52,7%. В тройке антилидеров также оказались Кызылординская (плюс 46,9%) и Северо-Казахстанская (плюс 15,9%) области.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Мангистауской области: на 0,7%. В Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлого года. Ещё в шести регионах страны — в Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Улытауской областях — цены снизились.

В целом, с начала года авиакомпании перевезли 7,3 млн человек — на 26,1% больше, чем годом ранее.